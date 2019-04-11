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В Украине приостановили выдачу биометрических документов с 27 апреля по 2 мая

16:44, 11 апреля 2019
Общество
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ГП "Документ" приостановит выдачу биометрических документов / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"С 17:00 27.04.19 по 08:00 02.05.19 - все центры "Паспортный сервис", – на оформление и выдачу биометрических документов (заграничный паспорт, ID-карта, Вид на временное и постоянное проживание) не будут работать по техническим причинам", - отмечают в пресс-службе.

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В предприятии просят извинения за неудобства и учесть эту информацию при планировании оформления биометрических документов и их получении при путешествиях за границу в эти даты.

О возобновлении работы будет сообщено дополнительно на сайте.

Оформление справок о несудимости, страхование, апостилирование – будет осуществляться в штатном режиме.

Напомним, в Киеве открыли крупнейший в Украине центр по обслуживанию заграничных биометрических паспортов. Он работает на третьем этаже универмага "Украина", который расположен на площади Победы. 

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Теги: #документы#загранпаспорт#биометрический паспорт#выдача биометрических паспортовпогода в Киеве