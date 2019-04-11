Паска, яйца, колбаса и хрен: в какую сумму обойдется украинцам в этом году пасхальная корзина (видео)

В этом году цена пасхальной корзины, в которую входят шесть традиционных компонентов, выросла на 8% по сравнению с 2018 годом.

28 апреля православные христиане будут праздновать Светлое Воскресение Христово. Согласно традициям, люди будут освящать свои пасхальные корзины, а следовательно большинство хозяек своими руками готовят паску.

Мы посчитали, в какую сумму обойдется в этом году пасхальная корзина.

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Главный фактор, повлиявший на подорожание паски – масло. Цена выросла на 11%, то есть плюс 6 грн для одного изделия, мука подорожала на 19%, то есть +2 грн, молоко на 10% (+1 грн). А вот стоимость яиц и сахара снизились на 9-13%. Самым дорогим продуктом в пасхальной корзине стала домашняя колбаса, стоимость которой 130 гривен за полкилограмма.

Нынешняя пасха обойдется 44,55 грн, полкило домашней колбасы – 130 грн, полкилограмма сала – 39 грн, десяток яиц – 24 грн, 200 грамм хрена – 10 грн, а 200 граммов соли – 1 грн. Таким образом, пасхальная корзина обойдется в 248 грн.

Однако стоит помнить, что чем ближе к празднику, тем выше будут цены, и нынешний порог – не предел. Поэтому не медлите, и готовьтесь к празднику заблаговременно.

Как сообщал УНИАН, в Украине этой весной будет пять выходных подряд по случаю Пасхи (28 апреля) и День труда (1 мая) - с 27 апреля по 1 мая. 30 апреля (вторник) придется отработать в субботу, 11 мая.