Незаконно осужденного Балуха держат в штрафном изоляторе на хлебе и воде - правозащитники

В штрафном изоляторе осужденные находятся в суровых условиях на хлебе и воде.

Украинского политзаключенного Владимира Балуха 4 апреля поместили в штрафной изолятор колонии № 4 города Торжок (РФ), он будет там находиться до 19 апреля.

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Об этом сестре Балуха Надежде 9 апреля сообщили в администрации колонии, информирует Крымская правозащитная группа.

Посылку с продуктами и вещами у нее снова отказались принять, аргументировав тем, что пока заключенный находится в ШИЗО, посылки и свидания ему не положены.

В штрафном изоляторе заключенных содержат в строгих условиях на хлебе и воде, добавили правозащитники.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

5 июля 2018 года подконтрольный России так называемый «Раздольненский райсуд» приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиение начальника ИВС.

3 октября так называемый "верховный суд" в Крыму после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуху до 4 лет и 11 месяцев.

С 29 марта 2019 года Балух находится в колонии в городе Торжок Тверской области РФ.