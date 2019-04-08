Мэр Одессы Труханов отказался в суде отвечать на вопросы обвинения по делу о покупке здания завода «Краян»

Городской голова не считает себя ни подозреваемым, ни обвиняемым по указанному делу.

Мэр Одессы Геннадий Труханов во время судебного заседания отказался отвечать на вопросы прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры по делу о покупке здания завода «Краян», в котором он фигурирует.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Малиновском районном суде Одессы продолжилось судебное разбирательство в уголовном производстве по обвинению городского головы и других лиц в завладении 185 млн грн при покупке здания бывшего завода.

Во время заседания Труханов заявил, что действия правоохранителей касательно сделки по «Краяну» являются «грубым вмешательством в работу органов местного самоуправления». Он утверждает, что готов с командой нести ответственность за свою работу, но не понимает, какой закон нарушил.

«Никто из нас за время процесса так и не услышал, какую статью или букву закона я, как обвиняемый, как городской голова, или мои подчиненные нарушили. Мы только слышали обвинения относительно целесообразности одного из принятых нами решений», – сказал Труханов.

Как утверждает мэр, в ходе расследования правоохранители якобы нарушили законодательство, сообщая ему о подозрении и помещая в ИВС. Он считает, что подозрение должен был заявить генеральный прокурор или, например, заместитель генпрокурора, но не тот человек, который, по мнению мэра, не имел на это права.

Читайте такжеСуд разрешил Труханову выезжать за границуЗаявив, что дело против него «надуманно и сфабриковано», Труханов сослался на ч. 4 ст. 42 УПК Украины, которая предусматривает возможность фигуранту дела отказаться говорить что-либо по поводу подозрения или обвинения в отношении него.

«Не приобретя статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого, не вижу оснований отвечать на вопросы сторон…», - сказал Труханов.

Городской голова утверждает, что в его действиях нет состава преступления, а рассчитать сейчас экономическую выгоду от сделки на 185 млн грн невозможно, так как в отремонтированном здании «Краяна» уже работают соответствующие службы мэрии.

При этом он считает, что оценку его действиям могут давать только горожане во время выборов местных советов.

Как сообщал УНИАН, Труханов и другие должностные лица обвиняются в завладении средствами городского бюджета при покупке горсоветом по заведомо завышенной стоимости здания, ранее входившего в целостный имущественный комплекс обанкротившегося завода «Краян».

По данным следствия, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел за 185 млн грн здание завода у частной компании, которая в начале того же года заплатила за этот комплекс на аукционе 11,5 млн грн.

14 ноября Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать дело по существу.

На скамье подсудимых – Труханов, вице-мэр Павел Вугельман, председатель постоянной комиссии по коммунальной собственности горсовета Василий Шкрябай, глава муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и его заместитель Владимир Радионов, директора ООО «Девелопмент элит» (продавец админздания) Петр Загодиренко, ООО «Valton Group» Игорь Кравченко и предприятия «Брокбизнесконсалт» (оценщик) Галина Богданова.

26 марта 2019 года в САП заявили, что Одесский горсовет до сих пор не вернул в бюджет 95 млн грн, переплаченных при покупке завода «Краян», которые должны были поступить почти год назад.