В оккупированном Крыму отпустили арестованного журналиста

Ялтинский журналист Евгений Гайворонский после 12 дней в изоляторе временного содержания хочет выехать на материковую часть Украины.

Арестованный 26 марта ялтинский журналист Евгений Гайворонский вышел в воскресенье, 7 апреля, на свободу из изолятора временного содержания (ИВС) Симферополя.

Об этом Гайворонский сообщил в комментарии проекту Радио Свобода Крым.Реалии.

«Они, видимо, чтобы меня сломать, держали в камере на троих самого. Хотя в других камерах мест не хватало. Приезжали сотрудники центра «Э» МВД Крыма, все руководство прямо, угрожало мне... Сказали: «То, что ты выбрал себе политику называть себя гражданином Украины, тебе не поможет... Мы тебя будем упаковывать, мы тебе наркомании придумаем. И еще на 12 дней закроем за то, что ты отказывался с нами проехать и оказывал сопротивление сотрудникам полиции. Твои же родственники здесь живут»... Вот такой был прессинг все 12 дней», - сказал Гайворонский.

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Он также отметил, что опасается за свою жизнь, поэтому хочет уехать на материковую часть Украины.

Напомним, 26 марта Гайворонского задержали по подозрению в употреблении наркотических веществ, позже в тот же день подконтрольный России суд в Ялте арестовал его на 12 суток за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.9 КоАП Рф (употребление наркотических веществ без назначения врача). Кроме того, суд обязал Гайворонского пройти лечение от наркотической зависимости.

Ранее севастопольский информационный сайт «Примечания» объявил, что прекратил сотрудничество с Гайворонским после его «проукраинских высказываний и комментариев, которые «не отражают позицию редакции». Сам журналист заявлял, что сайт прекратил с ним сотрудничество из-за позиции по вопросу аннексии Крыма, критики в адрес президента России Владимира Путина и назначенной Кремлем власти полуострова.