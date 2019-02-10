«Ложись, Бандера»: глава киевской полиции извинился за унижение активиста правоохранителем

Решение относительно действий правоохранителей должно выносить Государственное бюро расследований.

Руководитель Нацполиции Киева Андрей Крищенко извинился за подчиненного, который выкрикивал «ложись Бандера» и нецензурную брань во время вчерашнего задержания активистов возле здания Подольского райотдела полиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Крищенко сказал сегодня на брифинге.

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«Что касается выкрикивания, которое допустил наш сотрудник, я лично как руководитель полиции Киева хочу извиниться перед обществом за действия этого работника. Я лично в силу своих убеждений и понимания ситуации в стране считаю это недопустимым. Безусловно, этот работник будет наказан», - отметил он.

Руководитель полиции также добавил, что кроме этого выкрикивания, его подчиненные использовали нецензурную лексику.

«Нам есть над чем работать, и мы будем работать. Когда мы изучим видео, то установим это лицо, и привлечем его к ответственности. Также и руководители, а возможно, и я буду привлечен к ответственности. Потому что такого не должно быть», - заверил Крищенко.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля полицейские задержали и избили активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?", которые проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

После этого возле полицейского участка на ул. Хорива собрались сторонники задержанных, которые пошли на его штурм. Между ними и правоохранителями возникла потасовка. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки.

В полиции заявили, что задержали около 40 человек и открыли 3 уголовных производства по статьям «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", "Захват государственных зданий" и "Хулиганство". Сообщалось, что в результате столкновения троих полицейских с травмами госпитализировали.

Позже адвокат задержанных Маси Найем сообщил, что были задержаны менее 8 активистов организации С14, им инкриминируют совершение группового хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

В свою очередь пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что по факту избиения полицейскими активистов организации С14 ГБР открыло уголовное производство по ч.2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий).

Позже народный депутат Украины Игорь Луценко сообщил на своей странице в Facebook, что всех задержанных из Подольского райотдела полиции активистов отпустили и большинство из них едут давать показания в Государственное бюро расследований.