Кровавая авария в Харькове: дело Зайцевой-Дронова передали в апелляционный суд

Дело по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова поступило в производство апелляционного суда.

В производство Харьковского апелляционного суда поступило уголовное дело по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова по факту трагического ДТП в Харькове в октябре 2017 года.

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Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба суда. "Протоколом автоматического распределения судебных дел определена коллегия судей Харьковского апелляционного суда, который будет рассматривать дело. Председательствующий по делу – судья Владимир Протасов, судьи: Елена Грошева и Виктория Яковлева", – говорится в сообщении.

Апелляционные жалобы на приговор Киевского районного суда города Харькова представлены Еленой Зайцевой, ее защитником Юлией Плетневой и защитником Геннадия Дронова, Сергеем Перепелицей.

Как сообщалось, приговор по делу об аварии на Сумской Киевский райсуд Харькова вынес 26 февраля. Обоих обвиняемых - Геннадия Дронова и Елену Зайцеву - приговорили к 10 годам лишения свободы с лишением права управления на три года.

26 марта стало известно, что фигурантка смертельной аварии с шестью жертвами в Харькове Елена Зайцева обжаловала приговор суда.

Напомним, ДТП произошло 18 октября 2017 года. В результате аварии погибли шесть человек, еще столько же получили травмы.