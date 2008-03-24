В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 25 марта в Украине будут наблюдаться порывы ветра 17-22 м/с, в Карпатах, а днем и в горах Крыма 25-30 м/с. В западных, Винницкой и Житомирской областях местами налипание мокрого снега, ночью местами сильные осадки; в Карпатах сильный снег, метели, на дорогах гололедица. В северных, центральных областях и в южной части местами сильные дожди, грозы. В восточных областях, в Крыму и Приазовье ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

25 марта в Украине будет облачно. В западных, Винницкой и Житомирской областях дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, ночью местами сильные осадки; температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла (в Карпатах сильный снег, метели, температура в течение суток 0-5° мороза). На остальной территории дождь, местами сильный дождь, гроза, вечером местами мокрый снег; температура ночью и днем 5-10° тепла; лишь в восточных областях ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью 7-12° тепла, днем 14-19°. Ветер в Украине преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с, в Карпатах, а днем и в горах Крыма 25-30 м/с. В восточных областях, в Крыму и Приазовье ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

26-27 марта в Украине будет облачно с прояснениями. Временами небольшой снег, мокрый снег, слабая метель, на дорогах гололедица; 26 марта в восточной половине страны осадки преимущественно в виде дождя, местами сильные осадки, местами грозы, налипание мокрого снега; лишь 27 марта в южных, а днем и в западных областях без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный (26 марта в восточной половине юго-западный), 7-12 м/с, на юге и востоке местами порывы 15-20 м/с, в Крыму до 22 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла (26 марта в восточных областях и в Крыму 2-7° тепла), в северных областях 0-5° мороза, на западе страны до 7° мороза; днем 2-7° тепла, в южной и восточной части 6-11° тепла. В Карпатах временами снег, мокрый снег, метель (днем 27 марта без существенных осадков); температура ночью 7-12° мороза, днем 1-7° мороза.

28-29 марта в Украине без существенных осадков. Температура 28 марта ночью 0-6° мороза, на юге 1-4° тепла, днем 8-14° тепла; 29 марта повышение температуры на 2-4°.

В Киеве завтра будет облачно. Дождь, возможна гроза, утром и днем местами сильный дождь, вечером местами мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 17-20 м/с. Температура ночью и днем 5-7° тепла.

В столичной области завтра также будет облачно. Дожди, в отдельных районах гроза, утром и днем местами сильные дожди, вечером местами мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 17-20 м/с. Температура ночью и днем 5-7° тепла.

26-27 марта будет облачно с прояснениями. Временами небольшой снег, мокрый снег, слабая метель. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

28- 29 марта - без существенных осадков. Температура 28 марта ночью 0-5° мороза, днем 8-13° тепла; 29 марта ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 10-15° тепла.