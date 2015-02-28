СМИ: Чечетова похоронят завтра, а не в понедельник

17:46, 28 февраля 2015
Общество
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Чечетов погиб в ночь на субботу - он выпал из своей квартиры на 17-м этаже. По версии следствия, это было самоубийство. 

Михаила Чечетова планировали похоронить в понедельник / Фото УНИАН

Экс-регионала Михаила Чечетова, который погиб этой ночью, похоронят не в понедельник, а в воскресенье.

Об этом сообщили источники ТСН в морге, куда привезли тело погибшего политика.

Похоронить Чечетова должны на Южном кладбище столицы. Также, по информации ТСН, организацию похорон взял на себя зять покойного, Давид. Утром он поехал в морг.

Напомним, ранее сообщалось, что похороны экс-регионала состоится в понедельник, 2 марта. 

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Чечетов погиб в ночь на субботу - он выпал из своей квартиры на 17-м этаже. По версии следствия, это было самоубийство.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины - умышленное убийство. Так пока квалифицировали дело, чтобы разобраться, действительно ли это было самоубийство. На эту минуту правоохранители уже провели следственные действия на месте трагедии.

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