В семье Лаймы Вайкуле случилось горе

Совсем недавно у певицы умерла мама.

31 марта певица Лайма Вайкуле концертом в Риге отпразднует свой 65-летний юбилей. На телешоу Вайкуле рассказала о трагедии, которую пережила ее семья.

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По словам артистки, совсем недавно скончалась ее мама. «Но что делать? Все там будем», - отметила певица в беседе с телеведущим Андреем Малаховым.

О родителях артистки известно немного. Отец Станислав Вайкулис был рабочим, мать Янина Вайкуле - сначала продавщицей, а потом директором магазина. У Лаймы есть две старшие сестры (одна сводная и одна родная) и старший сводный брат.

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