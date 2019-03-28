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В семье Лаймы Вайкуле случилось горе

14:16, 28 марта 2019
Общество
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На телешоу Вайкуле рассказала о трагедии, которую пережила ее семья / ТСН

31 марта певица Лайма Вайкуле концертом в Риге отпразднует свой 65-летний юбилей. На телешоу Вайкуле рассказала о трагедии, которую пережила ее семья.

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По словам артистки, совсем недавно скончалась ее мама. «Но что делать? Все там будем», - отметила певица в беседе с телеведущим Андреем Малаховым.

О родителях артистки известно немного. Отец Станислав Вайкулис был рабочим, мать Янина Вайкуле - сначала продавщицей, а потом директором магазина. У Лаймы есть две старшие сестры (одна сводная и одна родная) и старший сводный брат.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в семье Аллы Пугачевой случилась беда: 33-летнего племянника  Пугачевой сбила машина. ЧП произошло в городе Новомичуринске Рязанской области, где тот живет последние полгода.

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Теги: #певица#Лайма Вайкуле