Оккупанты нашли способ "защитить" Крымский мост

Оккупанты установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста.

Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду в оккупированной Керчи для охраны Крымского моста.

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Подразделение располагает большим арсеналом средств, способных "предотвратить любую диверсию как с суши, так и с акватории", говорят оккупанты, передает "РИА Новости".

Отметим, что запуск поездов по мосту оккупанты запланировали на декабрь 2019 года. В воскресенье, 24 марта, строители установили все пролеты железнодорожной части.

Ранее эксперты заявляли, что геологические условия, большие нагрузки и внешние факторы могут привести к повреждению железнодорожных путей на Крымском мосту и привести к катастрофе.