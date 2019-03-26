Оккупанты нашли способ "защитить" Крымский мост
13:00, 26 марта 2019Общество
461 0
Оккупанты установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста.
Иллюстрация REUTERS
Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду в оккупированной Керчи для охраны Крымского моста.
Читайте такжеКрымскому мосту предрекли серьезную катастрофу
Подразделение располагает большим арсеналом средств, способных "предотвратить любую диверсию как с суши, так и с акватории", говорят оккупанты, передает "РИА Новости".
Отметим, что запуск поездов по мосту оккупанты запланировали на декабрь 2019 года. В воскресенье, 24 марта, строители установили все пролеты железнодорожной части.
Ранее эксперты заявляли, что геологические условия, большие нагрузки и внешние факторы могут привести к повреждению железнодорожных путей на Крымском мосту и привести к катастрофе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter