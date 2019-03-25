Отец Павла Гриба заявил, что его сын умрет в случае непроведения операции

Отец политзаключенного заявляет, что российская сторона глуха к мольбам семьи парня.

Игорь Гриб, отец незаконно осужденного украинца Павла Гриба, подчеркивает, что его сыну необходима неотложная операция, иначе есть риск возникновения внутреннего кровотечения, которое приведет к смерти парня.

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Об этом отец политзаключенного заявил в эфире телеканала "Прямой". "Для Павла не существенно, год или два. Если он останется там сейчас и ему не сделают операцию - он умрет. Цинизм всей ситуации в том, что к российской стороне донесли суть ситуации с болезнью - смертельная опасность. Что Павлу нужна операция - донесли" , - отметил он.

По его словам, украинский профессор приезжал и разъяснил российским врачам, правоохранителям и другим всю опасность отсутствия необходимой помощи. Он также добавил, что Павел объявил голодовку для того, чтобы ему предоставили хотя бы минимальную медицинскую помощь.

"Синдром портальной гипертензии - это неизлечимая врожденная болезнь, которая у Павла с детства. Простыми словами - это букет болезней, обратная вена, которая подает кровь, печень, селезенка, желудок ... Короче это букет", - сказал Гриб.

Он отметил, что из-за этой болезни Павел все время требует постоянной медикаментозной поддержки, постоянной жесткой диеты, нормальных условий жизни и на данный момент - операции, которую ему должны были сделать еще в 2017 году перед похищением.

Отец парня добавил, что есть риск возникновения внутреннего кровотечения, которое может привести к смерти Павла.

"Когда к российской стороне это доносишь - они слушают и ничего не делают", - возмутился Гриб.

Он также рассказал, что на последнем судебном заседании Павлу пять раз вызывали скорую.

"Последний раз, когда приехала скорая, фельдшер сказал, что Павла необходимо госпитализировать, но суд просто проигнорировал это", - отметил отец.

Он заметил, что в России есть специалисты, которые могли бы сделать Павлу необходимую операцию, но российская сторона глуха к мольбам семьи парня.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Гриба к шести годам колонии общего режима по обвинению в якобы "пособничестве терроризму".

После приговора Гриб объявил голодовку. Парень требует допустить к нему врачей и уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову.

В МИД Украины заявили, что Гриб может не выдержать этапирования из следственного изолятора в колонию. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал международное сообщество оказать давление на РФ для освобождения Гриба.

О задержании Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец Игорь Гриб, в то время член общественного совета Госпогранслужбы Украины.

По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. Позже стало известно, что украинец содержится в СИЗО в Краснодаре. Российские следователи обвиняли его в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России не допускает украинских врачей к Павлу в СИЗО.

29 января 2019 года Денисова заявила, что Гриб находится на грани жизни и смерти и нуждается в немедленной операции на сердце.