Павел Гриб не выживет за решеткой – отец украинского политзаключенного

По словам Игоря Гриба, такой приговор суда был прогнозируемым.

Украинский политический заключенный Павел Гриб, которого сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону незаконно приговорил к 6 годам лишения свободы, не выживет за решеткой.

Об этом в комментарии УНИАН сказал отец политзаключенного Игорь Гриб.

«То, что попросил прокурор, то суд и утвердил», - заявил он.

По словам отца, такое решение было ожидаемым. «Мы не ожидали никаких человеческих решений, я имею в виду каких-то оправдательных решений. Такой приговор был вполне прогнозируем», - добавил отец.

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«Единственная надежда - что его обменяют, поскольку он не выживет за решеткой. Павел, когда на суде был, у него держалась высокая температура. Павлу не только медицинскую помощь не предоставляли в зале суда, даже температуру не измеряли. На все последние заседания суд вызывал скорую помощь. О чем дальше можно говорить», - подчеркнул он.

«Где вы видели какие-либо гуманные действия со стороны РФ? Я, например, анализировал, я не помню такого. Хотелось бы верить. Но приговор есть», - добавил отец политзаключенного.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Павла Гриба к шести годам колонии общего режима за «содействие терроризму».

Справка УНИАН. О задержании Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец, на то время член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб.

По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России.

Позже стало известно, что украинец содержится в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняли его в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказываются разрешить украинским врачам провести осмотр Павла в СИЗО.

22 декабря 2018 года адвокат Марина Дубровина сообщила, что у Павла ухудшается состояние здоровья, парень практически ослеп и стал плохо ориентироваться, у него ухудшилась память.

29 января 2019 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Гриб находится на грани жизни и смерти и нуждается в немедленной операции на сердце.