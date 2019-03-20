Узник Кремля Павел Гриб медленно умирает в тюрьме - отец (видео)

Отец заключенного украинца рассказывает, что его сын на один глаз практически не видит, а на второй - примерно на 30%.

Украинский узник Кремля Павел Гриб находится в тяжелом состоянии.

Как говорится в сюжете ТСН, 20-летний Павел, которого полтора года назад похитили на территории Беларуси спецслужбы России, практически потерял зрение. С детства имеет очень тяжелую хроническую болезнь, которую нельзя лечить в тюрьме.

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Российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова говорит, что о тяжелом состоянии заключенного знает, и просит дополнительно его обследовать. Впрочем проведать Гриба в российской тюрьме до сих пор не удосужилась. Зато прилетела в Киев повидаться с бывшим руководителем агентства "РИА-Новости Украина". Кирилла Вышинского обвиняют в государственной измене. Сегодня его адвокаты в Верховном суде просили освободить Вышинского из-под стражи, но заседание перенесли.

По ее словам, она сделала ходатайство, в котором просит провести дополнительное медицинское обследовании украинца и оказать ему необходимую помощь.

Отец заключенного украинца рассказывает, что его Павел на один глаз практически не видит, а на второй - примерно на 30%.

Справка. О задержании Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец. Он заявил, что 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. Павел Гриб убежден в том, что в июне-августе от имени Ершовой с ним общались российские силовики. 7 сентября стало известно, что украинец удерживается в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют его в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

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7 ноября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в очередной раз на 6 месяцев продлил срок содержания Гриба под стражей.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказываются разрешить украинским врачам посещение и осмотр украинца в СИЗО.

22 декабря адвокат Дубровина сообщила, что у Павла ухудшается состояние здоровья, парень практически ослеп и стал плохо ориентироваться, у него ухудшилась память.

29 января 2019 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Гриб находится на грани жизни и смерти и требует немедленной операции на сердце.