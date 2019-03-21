Охрана Медведчука четыре часа удерживала журналистов - СМИ (фото)

Сотрудники охранной фирмы “Шторм”, которая охраняет имения Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, в течение четырех часов держали журналистов телепрограммы “Наші гроші з Денисом Бігусом” в лесу вблизи территории государственных дач “Дом отдыха “Пуща-Водица”.

Журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" Максим Опанасенко и Марія Землянська вместе с оператором Кириллом Шапарем в среду, 20 марта, приехали к Министерскому озеру для съемок эпизодов сюжета квадрокоптером. С воздуха снимали территорию госдач, которая не является частной собственностью и расположена по соседству с имением Медведчука (съемка которого не проводилась).

Уже через 10 минут к съемочной группе, которая находилась на территории общего пользования, на автомобиле прибыли четверо мужчин, которые представились сотрудниками охранной фирмы "Шторм". Компания в течение последних нескольких лет охраняет имение Виктора Медведчука и Оксаны Марченко в Пуще-Водице, что неподалеку, сообщает Bihus.info.

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По словам охранников, журналисты нарушили “частное пространство” Медведчука и Марченко. Также сотрудники “Шторма” заявили, что по имеющейся у них информации, на Виктора Медведчука готовят покушение, поэтому журналисты могут потенциально угрожать его безопасности.

Вооруженные охранники удерживали журналистов до приезда полиции. После дачи объяснений сотрудники полиции заявили об отсутствии формальных оснований для дальнейшего задержания журналистов и об отсутствии каких-либо нарушений с их стороны.

С этим не согласились охранники “Шторма”, которые вызвали подмогу и в течение следующих нескольких часов силой и угрозами продолжили удерживать съемочную группу, обвиняя в якобы нарушении законодательства. Журналисты смогли покинуть территорию только после приезда сразу трех экипажей полиции и следственно-оперативной группы.

"Показательно, что в течение часа на место инцидента на автомобиле, принадлежащем фирме “Шторм”, прибыла съемочная группа телеканала “112”, еще через полчаса на место приехала съемочная группа телеканала “NewsOne”. Оба канала в прошлом году сменили владельца и сейчас записаны на соратника Медведчука Тараса Козака, фактическим владельцем считают самого Медведчука", - говорится в сообщении.

Обе съемочные группы сообщили журналистам “Наших грошей”, что приехали для съемок сюжетов о якобы задержании преступников, которые угрожали безопасности Виктора Медведчука.

Напомним, 6 марта во время съемок в поселке Чабаны в Киевской области на съемочную группу программы "Схемы: коррупция в деталях" в составе журналистки Екатерины Каплюк и оператора Бориса Троценко было совершено нападение.