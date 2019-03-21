На Житомирщине уволили директора интерната, который заставлял воспитанников работать грузчиками

Воспитанники интерната с врожденными заболеваниями и нарушениями развития незаконно работали грузчиками.

В Житомирской области уволили подозреваемого в эксплуатации воспитанников директора Тетеревского детского дома-интерната.

Соответствующее распоряжение председателя Житомирского областного совета Владимира Ширмы опубликовано на официальном сайте Житомирского облсовета.

«Уволить Гончарова Олега Владимировича с должности директора коммунального учреждения «Тетеревский детский дом-интернат» Житомирского областного совета 22 марта 2019 года в связи с истечением срока трудового договора в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 36 Кодекса законов о труде Украины. Внести распоряжение на утверждение областного совета», - говорится в документе.

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Как сообщал УНИАН, 19 сентября 2018 года в Житомирской области полиция разоблачила противоправную деятельность руководителя одного из специализированных учебных заведений Житомирского района, который вместе с дочерью и зятем организовали трудовую эксплуатацию воспитанников для собственной выгоды. Как выяснили в полиции, чиновник «поставлял «трудовой ресурс» для незаконной эксплуатации на рынке и в хозяйствах жителей Житомирского района и города Житомира».

По данным полиции, руководителя интерната и его зятя задержали и поместили под домашний арест.

21 сентября в пресс-службе прокуратуры Житомирской области сообщили, что суд отстранил директора дома-интерната от должности. По данным прокуратуры, руководитель дома-интерната неоднократно, в период с февраля по сентябрь 2018 года, с целью незаконного обогащения, отправлял на рынок воспитанников интерната. В частности, он передавал трех подопечных с особыми потребностями своему зятю-предпринимателю, который на собственном автомобиле отвозил их на рынок, где эксплуатировал на разгрузке фасованного в мешки лука.

Директору дома-интерната инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 149 (торговля людьми, осуществление другого незаконного соглашения, объектом которой является человек, в отношении нескольких лиц, повторно, по предварительному сговору, должностным лицом с использованием служебного положения, от которого пострадавшие были в материальной и иной зависимости) Уголовного кодекса Украины.