Велосипеды и по 1000 грн к зарплате: «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка помогает почтальонам на Полтавщине

Социально ответственное предприятие реализует различные проекты по поддержке жителей сел, в которых расположены предприятия холдинга.

«Укрлендфарминг» (Ukrlandfarming), крупнейший по размеру земельного банка агрохолдинг Украины бизнесмена Олега Бахматюка, дотирует работу государственной почтовой службы в Гадяцком районе Полтавской области. Отныне социально ответственное предприятие ежемесячно доплачивает к заработной плате почтальонов, а также приобрело велосипеды для облегчения их ежедневного труда.

Сейчас получают доплату почтальоны, которые обслуживают три села Петровско-Роменской ОТГ Гадячского района, но в планах «Укрлендфарминг» поддержка и почтальонов других областей. «Мы хорошо понимаем, как важна роль почтальонов в селах, с их поддержкой пожилым людям, которым иногда и пообщаться может быть не с кем и даже попросить пенсию с почты принести. Поэтому решили, чтобы отделения не закрылось, доплачивать почтальонам за труд. Также, чтобы облегчить им работу, подарили удобные велосипеды почтальонам Свиридовского сельского совета. Планируем продолжать поддерживать государственную почтовую службу и в других районах трех областей, где мы присутствуем», - поделился Юрий Петрович Щербак, директор «Райз-Востока», который входит в состав холдинга «Укрлендфарминг».

«Сельское население постоянно уменьшается, но те, кто проживает здесь, нуждаются в информации, свежих новостях, - отметил Свиридовский сельский голова Анатолий Петрович Филин. - Люди охотно общаются с почтальонами, им всегда рады в каждом доме. Обслуживать пять сел - это тяжелый труд: ощутимого веса сумка, ходить приходится много, поэтому приобретение велосипедов з начительно облегчит его». Его поддерживает и председатель местной ОТГ: «Благодаря помощи от предприятия группы «Укрлендфарминг» наши села Коновалово, Ветхаловка и Середняки продолжат пользоваться привычными и необходимыми услугами почтальонов», - рассказывает Валентина Бугаева.

Надо отметить, что это не первый социальный проект «Укрлендфарминг». Социально ответственное предприятие реализует различные проекты по поддержке жителей сел, в которых расположены предприятия холдинга. Миллионы гривен вкладывает «Укрлендфарминг» в инфраструктурные проекты, на социальное обеспечение селян, ремонты и расчистку дорог зимой, модернизацию водопроводов, улучшение питания школьников и т.д. «Укрлендфарминг» является одним из самых привлекательных работодателей Украины по результатам различных опросов и рейтингов, а также одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине.