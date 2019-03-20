Украина поднялась в рейтинге счастливых стран мира
Украина поднялась на пять пунктов в рейтинге счастливых стран мира, однако по-прежнему остается во второй сотне.
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Об этом говорится в мировом рейтинге самых счастливых стран World Happiness Report 2019. В этом рейтинге Украина заняла 133 место из 156 стран мира, в прошлом году - 138.
Страны в рейтинге расположены по так называемому "индексу счастья", который рассчитывается, исходя из продолжительности жизни, социальной поддержки, здорового образа жизни, свободы, щедрости, коррупции и доверия к государству.
Возглавляют рейтинг, традиционно, страны северной Европы: Финляндия, Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды.
В конце рейтинга преимущественно африканские страны (Руанда, Южный Судан, Центральная Африканская Республика, Танзания), а также Афганистан.
"Соседями" Украины в рейтинге стали Мьянма, Свазиленд, Эфиопия и Чад.
Украинский "индекс счастья" за год поднялся более чем на 0,3, обеспечив подъем в рейтинге на пять пунктов.
А вот Россия потеряла целых девять пунктов, опустившись с 59 на 68 место.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 марта, отмечают международный день счастья.