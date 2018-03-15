Соседями Украины в рейтинге счастья стали африканские страны Судан и Того.

Украина вошла в двадцатку самых несчастных стран мира, при этом за последние годы украинцы стали более несчастными, чем раньше.

Об этом говорится в мировом рейтинге самых счастливых стран. В этом рейтинге Украина заняла 138 место из 156 стран мира.

Соседями Украины в рейтинге стали африканские страны Судан и Того, занявшие 137 и 139 места соответственно.

Первые места традиционно занимают страны Скандинавского полуострова. В пятерку самых счастливых стран вошли Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия и Швейцария. Россия в рейтинге заняла 59 строчку, Польша - 42. Соединенные Штаты занимают лишь 107 место.

Страны в рейтинге расположены по так называемому индексу счастья, который включает продолжительность жизни, социальную поддержку, здоровый образ жизни, свободу, щедрость, коррупцию и доверие.

Согласно результатам исследования, Украина вошла в пятерку стран с наибольшим показателем падения этого индекса в 2015-2017 годах, по сравнению с периодом 2008-2010 годы. Больше всего индекс счастья упал в Венесуэле, в которой инфляция превысила 6000%.

Как сообщал УНИАН, профессор истории из Гарвардского университета рассказал об исторических причинах того, почему украинцы постоянно недовольны властью.