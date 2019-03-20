Международный день счастья: эффективные рецепты, как повысить уровень эндорфинов (видео)
Бабочки в животе и хорошее настроение - это действительно ряд химических процессов в организме. И если вы хотите быть по-настоящему счастливыми, стоит придерживаться следующих правил.
Добавьте больше магния в свой рацион
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Употребляйте больше рыбы, листовой зелени, бобов и бананов. Также не забывайте о продуктах с высоким содержанием тирозина - гормона удовольствия. Прежде всего он содержится в продуктах с животным и растительным белком.
Ультрафиолет и солнечные ванны
Под воздействием ультрафиолета в организме вырабатывается витамин D, необходимый для синтеза эндорфинов, то есть гормонов счастья. Старайтесь проводить как минимум 20-30 минут светового дня на улице.
Научитесь медитации
Медитация способна увеличить уровень гормона удовольствия - у человека улучшается настроение.
Занимайтесь любимым делом
Любимое занятие делает жизнь насыщенной и обеспечивает мощный «взрыв» радости.
Занимайтесь спортом
Эффективным средством выработки гормонов счастья являются занятия спортом. Особенно эффективны такие виды спорта: бег, теннис и плавание.
Удачная личная жизнь
Статистически доказано, что уровень гормона счастья выше у тех людей, которые имеют удачную личную жизнь.
Больше путешествуйте
Выработке эндорфинов способствуют новые эмоции и впечатления, а также смена обстановки. Хотите увеличить количество гормонов счастья – отправляйтесь в путешествие.
Много улыбайтесь
Лучшим лекарством от депрессий и подавленного состояния является смех. Кроме того, смех укрепляет иммунитет и активно вырабатывает эндорфины.
Завести домашнего любимца
Радостные эмоции могут принести и простые объятия с домашним питомцем и забота о нем.
Если это удается делать, можете считать себя счастливым человеком.