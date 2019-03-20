Международный день счастья: эффективные рецепты, как повысить уровень эндорфинов (видео)

20 марта отмечают День счастья – чувство, без которого невозможно представить своей жизни.

Бабочки в животе и хорошее настроение - это действительно ряд химических процессов в организме. И если вы хотите быть по-настоящему счастливыми, стоит придерживаться следующих правил.

Добавьте больше магния в свой рацион

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Употребляйте больше рыбы, листовой зелени, бобов и бананов. Также не забывайте о продуктах с высоким содержанием тирозина - гормона удовольствия. Прежде всего он содержится в продуктах с животным и растительным белком.

Ультрафиолет и солнечные ванны

Под воздействием ультрафиолета в организме вырабатывается витамин D, необходимый для синтеза эндорфинов, то есть гормонов счастья. Старайтесь проводить как минимум 20-30 минут светового дня на улице.

Научитесь медитации

Медитация способна увеличить уровень гормона удовольствия - у человека улучшается настроение.

Занимайтесь любимым делом

Любимое занятие делает жизнь насыщенной и обеспечивает мощный «взрыв» радости.

Занимайтесь спортом

Эффективным средством выработки гормонов счастья являются занятия спортом. Особенно эффективны такие виды спорта: бег, теннис и плавание.

Удачная личная жизнь

Статистически доказано, что уровень гормона счастья выше у тех людей, которые имеют удачную личную жизнь.

Больше путешествуйте

Выработке эндорфинов способствуют новые эмоции и впечатления, а также смена обстановки. Хотите увеличить количество гормонов счастья – отправляйтесь в путешествие.

Много улыбайтесь

Лучшим лекарством от депрессий и подавленного состояния является смех. Кроме того, смех укрепляет иммунитет и активно вырабатывает эндорфины.

Завести домашнего любимца

Радостные эмоции могут принести и простые объятия с домашним питомцем и забота о нем.

Если это удается делать, можете считать себя счастливым человеком.