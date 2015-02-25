СБУ задержала еще двух подозреваемых в совершении теракта в Харькове

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

“В Харьковской области Служба безопасности задержала двух вооруженных боевиков, прошедших диверсионную подготовку в спецлагере в Ростове-на-Дону. В рамках антитеррористической операции устанавливается их причастность к террористической деятельности, в том числе и к совершению теракта в Харькове 22 февраля, который привел к человеческим жертвам”, - сказала Гитлянская.

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Как сообщал УНИАН, в Харькове 22 февраля возле Дворца спорта во время шествия проукраинских активистов произошел взрыв, в результате которого на месте погибли подполковник милиции Вадим Рыбальченко и общественный активист Игорь Толмачев. В больнице 23 и 24 февраля от ранений скончались 15-летний Данил Дидык и 18-летний Николай Мельничук.

По факту взрыва открыто уголовное производство по ч.3. ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели людей). Продолжается следствие.

22 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что в Харькове введен наивысший уровень антитеррористической угрозы.

Секретарь СНБО тогда сообщил, что СБУ вместе с МВД в связи с терактом начали антитеррористическую операцию, в результате которой уже задержаны четверо участников подрыва и изъято оружие, включая гранатомет".

Также сообщалось, что в больницах Харькова остаются девять пострадавших в результате теракта.