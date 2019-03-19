Княжицкий: ни полиция, ни инопланетяне не будут иметь функций насчет соблюдения закона о языке

Так председатель комитета ВР по вопросам культуры ответил на заявление представителей "Оппозиционного блока", что полицейские будут привлекать к ответственности людей, которые не говорят на украинском языке.

Полиция, как и инопланетяне, не будет иметь никаких функций, связанных с соблюдением выполнения закона о функционировании украинского языка.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий в ответ на реплику народного депутата из фракции "Оппозиционного блока" Василия Нимченко.

В частности, Нимченко заявил, что полицейские будут привлекать к ответственности людей, которые не говорят на украинском языке.

«Полиция, ФСБ, инопланетяне, жители Альфа Центавра по этому закону не имеют никаких полномочий, связанных с соблюдением закона об украинском языке», - сказал Княжицкий.

Со своей стороны, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что целью данного закона является не введение карательных функций, а поощрение к изучению украинского языка.