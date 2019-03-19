На Харьковщине полицейского уволили за несвоевременно поданную декларацию

Полицейский без уважительных причин несвоевременно подал электронную декларацию за 2017 год.

На Харьковщине сотрудника Дергачевского отдела полиции уволили из-за несвоевременно поданную электронную декларацию о доходах за 2017 год.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

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Отмечается, что за нарушение требований действующего законодательства постановлением Дергачевского районного суда полицейский признан виновным по ч. 1 ст. 172-6 КУоАП, ему назначен штраф в 850 грн. Полицейский обжаловал указанное решение.

Однако Харьковский апелляционный суд оставил в силе постановление предыдущей судебной инстанции о привлечении к административной ответственности сотрудника полиции.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Александр Алексейчук, полицейский без уважительных причин несвоевременно подал электронную декларацию по 2017 год.

В ведомстве добавили, что в настоящее время по результатам рассмотрения представления прокуратуры полицейский уволен с должности за нарушение требований Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Как сообщал УНИАН, в январе в Украине внедрили новую услугу автоматического заполнения декларации о доходах.