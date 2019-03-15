В этом году на питание "по-новому" перейдут 50 тысяч военнослужащих

Командиры некоторых воинских частей уже могут формировать меню военнослужащих из около 400 позиций продуктов питания.

В текущем году на новую систему питания перейдут около 60 тысяч военных Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник тыла Вооруженных сил Украины Юрий Гусляков.

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По словам Гуслякова, вводимая в ВСУ новая система питания предусматривает, что питание военнослужащих осуществляется не по установленным нормам, а по параметрам цены и калорийности с ограничением максимальной цены на уровне около 80 грн в сутки на человека и минимальной калорийности от 3500 до 6000 килокалорий в сутки. Для военнослужащих Сил специальных операций калорийность необходимого питания может быть увеличена до 10000 килокалорий.

Каталог продуктов, утвержденный министром обороны Степаном Полтораком в мае прошлого года, позволяет командиру воинской части заказывать 396 наименований, в этом году в перечень будут включены еще 13 позиций.

«В 2017 году был начат переход на систему продовольственного обеспечения с применением каталога продуктов. На новую систему были переведены в первую очередь боевые бригады сухопутных войск, десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций, учебных центров и госпиталей. На сегодняшний день продовольственное обеспечение по новой системе осуществляется в отношении около 60 тыс. военнослужащих. В 2019 году предусмотрен переход личного состава до 50 тысяч человек», - сказал Гусляков.

Также он сказал, что в текущем году планируется потратить 363 млн грн для закупки 10,371 тыс. единиц технологического оборудования для приготовления пищи в воинских частях.