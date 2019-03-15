MARUV объяснила слова о поддержке России на Евровидении 2019

При этом певица не дала конкретного ответа, за кого же будет голосовать на песенном конкурсе.

Победительница нацотбора на Евровидение 2019 MARUV, которая отказалась ехать на песенный конкурс в Израиль, пожаловалась на то, что СМИ вырывают ее слова из контекста.

"Ситуация с конкурсом Евровидение 2019, которая, казалось бы, давно забыта, каждый день возвращается ко мне новыми заголовками, приводящими в ступор", - пишет она на своей странице в Instagram.

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"Объясню последний раз: я очень давно знакома с Сергеем Лазаревым, который был моим наставником в украинском проекте "Голос країни-4", где я принимала участие 5 лет назад. Но, видимо, мое знакомство с ним стало крутой темой для спекуляций в заголовках нашей прессы", - подчеркнула MARUV.

При этом певица не дала конкретного ответа, за кого же будет голосовать на песенном конкурсе.

"За кого я голосую на Евровидении? Скажу вам так: я за бэнгер, который взорвет Европу! Каждому артисту, который выйдет на сцену Евровидения в Тель-Авиве, желаю удачи, храбрости и победы! Я – за музыку!", - подытожила артистка.

Ранее СМИ сообщали, что MARUV заявила, что планирует посмотреть номера всех участников музыкального состязания, однако сейчас якобы поддерживает представителя России Сергея Лазарева.

Как сообщал УНИАН, вокруг нынешнего нацотбора на Евровидение в Украине разгорелся скандал. НОТУ сообщила, что после отказа MARUV представителя от Украины на международный конкурс будут выбирать с финалистов нацотбора. Однако финалисты, которые заняли вторую и третью строчку в зачетном итоге (группы Freedom Jazz и KAZKA соответственно), также отказались от участия в нынешнем конкурсе.

В конечном итоге НОТУ объявила, что в этом году Украина не будет принимать участия в песенном конкурсе Евровидение-2019.