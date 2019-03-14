В Днепре на месте формирования первых добробатов почтили память погибших добровольцев

В Днепре формировались первые украинские добробаты – «Днепр-1», «Донбасс», «Правый сектор» в Кривом Роге – «Кривбасс».

В Днепре на Аллее памяти в Сквере Героев почтили память погибших бойцов-добровольцев.

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Как передает радио Свобода, участники акции – добровольцы, волонтеры, родственники погибших бойцов, общественные активисты, представители власти – собрались неподалеку от места, возле здания ОГА, где весной 2014 года стояли очереди тех, кто записывался добровольцами. В Днепре формировались первые украинские добробати – «Днепр-1», «Донбасс», «Правый сектор» в Кривом Роге – «Кривбасс».

Участники акции возложили цветы к памятному камню и стеллам с портретами погибших бойцов. Священники Православной церкви отслужили панихиду.

«Для людей, которых по-настоящему это не коснулось, возможно, День добровольца – это праздник. Для нас, которые принимали непосредственное участие, это день печали, скорби по утраченным собратьями, это безрадостный праздник», – сказал боец-доброволец полка «Днепр-1», автор хроник об Иловайском «котле» Роман Зиненко.

Всего в боевых действиях на востоке Украины приняли участие около 40 добровольческих подразделений, большинство которых впоследствии стали подразделениями силовых структур. Однако проблема признания добровольцев, которые не вошли в них, на государственном уровне еще не решена.

В Днепропетровской области бойцов добровольческих формирований, не входящих в подразделения силовых ведомств, – жителей области – сейчас признают на региональном уровне. В области создали комиссию по предоставлению статуса бойцов-добровольцев АТО. Соответствующие удостоверения получили около 150 добровольцев.

14 марта в Украине отмечают День украинского добровольца.