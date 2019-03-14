Порошенко напомнил, что стало почвой для начала агрессии РФ против Украины

Президент Петр Порошенко отметил, что Украина постоянно повышает боеготовность и боевую мощь всего силового блока.

Президент Петр Порошенко убежден, что ослабление Вооруженных сил стало почвой для начала агрессии РФ против Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время выступления по случаю Дня украинской добровольца сегодня в Киеве.

«Государство постоянно повышает боеготовность и боевую мощь всего силового блока. Мы никогда не повторим ошибок прошлого, ведь именно ослабление армии создало почву для агрессии против Украины», - заявил он.

Президент подчеркнул, что Украина никогда не забудет подвиг добровольцев, которые первыми пошли на фронт.

«Нет меры глубины благодарности всего украинского народа тем, кто первым пошел в бой и дал Украине самое ценное, что требовалось Украине - время. Первые - всегда самые отважные. Низкий поклон украинским добровольцам», - подчеркнул глава государства.