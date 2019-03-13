В ГБР не исключают, что откроют еще производства по делу о коррупции в "оборонке"

Труба напомнил, что накануне ГБР открыло уголовное производство по фактам возможных злоупотреблений правоохранителей по делу о махинациях в оборонной сфере.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба не исключает, что ГБР откроет еще производства по делу о коррупции в оборонной сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений о фактах хищений в Вооруженных силах Украины и обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы.

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Труба напомнил, что накануне ГБР открыло уголовное производство о фактах возможных злоупотреблений правоохранителей по делу о махинациях в оборонной сфере.

"В журналистском расследовании разговор идет между несколькими людьми, которые говорят о фактах вручения, передаче неправомерной выгоды представителям правоохранительных органов. За это, соответственно, представители правоохранительных органов не должны были проводить уголовное расследование и не привлекать к ответственности", - сказал он и добавил, что речь идет о должностных лицах "Оптимумспецдетали" и "Укроборонпрома".

Директор ГБР заметил, что в рамках досудебного расследования были допрошены журналисты. Кроме того, по его словам, сейчас принимаются меры для получения доступа к материалам уголовных производств и к материалам проверок, о которых говорится в журналистском расследовании.

"На сегодняшний день мы расследуем и следователи ГБР зарегистрировали одно уголовное производство. Но, учитывая ту информацию, которую я слышу, я не исключаю, что в дальнейшем также будут регистрироваться другие уголовные производства", - сказал Труба.

Как сообщал УНИАН, 12 марта ГБР открыло уголовное производство

о фактах возможных злоупотреблений правоохранителей по делу о махинациях в оборонной сфере (ч.3. Ст. 368 Уголовного кодекса Украины). В частности, речь идет о возможном получении неправомерной выгоды должностными лицами Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины, Государственной фискальной службы и Национального антикоррупционного бюро.

Справка УНИАН. 25 февраля проект "Наши гроши с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называют другом президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об освобождении от должности. Сам Гладковский заявил, что его сын стал заложником "грязной работы и грязных дел" и подал иск к журналистам-расследователям. САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

4 марта проект "Наши гроши с Денисом Бигусом" обнародовал новую часть расследования закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

11 марта журналисты обнародовали еще одну часть расследования, согласно которому Национальное антикоррупционное бюро Украины в декабре 2016 года считало подозрительными контракты компании "Оптимумспецдеталь" с Харьковским бронетанковым заводом и внесло ее в список фирм с признаками фиктивности, но позже вычеркнуло из этого списка. По данным журналистов, за такое решение НАБУ якобы брали взятки.