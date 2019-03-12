ГБР после нового сюжета об "оборонке" открыло дело о возможных взятках правоохранителям

В частности, речь идет о получении взяток работниками ГПУ, СБУ, ГФС и НАБУ за непривлечение к ответственности лиц, причастных к коррупции в оборонной сфере.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по фактам возможных злоупотреблений правоохранителей в деле о махинациях в оборонной сфере.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

В частности, речь идет о возможном получении неправомерной выгоды должностными лицами Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины, Государственной фискальной службы и Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Досудебное расследование начато по признакам уголовного правонарушения: получение неправомерной выгоды служебными лицами, которые занимают ответственное положение (ч.3. ст. 368 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в ГБР.

По материалам журналистского расследования, должностные лица получали взятки за непроведение досудебного расследования и непривлечение к уголовной ответственности лиц, причастных к коррупции в оборонной сфере.

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Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали никаким стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называют другом президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об увольнении с должности. Сам Гладковский заявил, что его сын стал заложником "грязной работы и грязных дел" и будет судиться с журналистами-расследователями. САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

4 марта проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал новую часть расследования закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

11 марта журналисты обнародовали еще одну часть расследования, согласно которому Национальное антикоррупционное бюро Украины в декабре 2016 года посчитало подозрительными контракты компании "Оптимумспецдеталь" с Харьковским бронетанковым заводом и внесло ее в список фирм с признаками фиктивности, но позже вычеркнуло из этого списка. По данным журналистов, за такое решение НАБУ якобы получало взятки.