Каждый десятый украинец в 2018 году пострадал от правонарушений - опрос

Но 40% из числа пострадавших не обращались в полицию по разным причинам.

Каждый десятый гражданин Украины в течение 2018 года стал пострадавшим от правонарушений.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса общественного мнения о деятельности Нацполиции, проведенного Харьковским институтом социальных исследований в ноябре-декабре прошлого года.

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«Наши исследования показали, что 40% не обращались в полицию по разным причинам. Часть из них не верит в эффективность такого обращения, часть считает, что полиции безразлично, часть пытается решить вопрос самостоятельно», - отметил директор Харьковского института социальных исследований Денис Кобзин во время презентации исследования.

Однако, по его словам, каждый третий гражданин доверяет полиции. «Полиция является одним из лидеров доверия среди государственных институтов в Украине. Почти каждый третий доверяет полиции », - сказал Кобзин, добавив, что треть опрошенных граждан назвали работу полиции эффективной.

В частности, лучше всего работу полицейских оценили жители Тернопольской, Львовской, Волынской, Донецкой и Ривненской областей. В то же время сочли недостаточно эффективной работу полицейских граждане в Киевской, Херсонской, Житомирской и Днепропетровской областях, а также в Киеве.

«Следует заметить, что при контактах населения с полицией подавляющее большинство - почти 70% - оценили отношение полицейских как вежливое. В то же время с грубостью сталкивались 6%, а с безразличием - 23%. В то же время респонденты отметили, что среди преступлений, которых они опасаются, - дорожно-транспортные происшествия и уличные преступления», - сказал Кобзин.

«Согласно результатам исследования, самый высокий показатель доверия к правоохранительным органам был зафиксирован в 2012 году. Именно по результатам 2018 года полиции удалось увеличить этот показатель доверия населения на 5%», - сообщили в пресс-службе полиции.

В то же время исследователи выяснили, что лишь 14% респондентов формировали свое мнение о работе полиции на основе личного опыта общения с правоохранителями. Большинство получает данные о работе полицейских из интернета, телевидения или из рассказов знакомых, друзей, родственников.

Начальник Нацполиции Сергей Князев, который присутствовал на презентации результатов исследования, отметил, что до конца текущего квартала каждый руководитель территориального подразделения должен отчитаться перед общественностью о работе вверенного ему полицейского подразделения. Отчет руководитель представит на официальных ресурсах по новой форме.

«Мы хотим, чтобы местная громада объективно оценила результаты работы, о которых будут отчитываться полицейские, и дала обратную связь. Ведь только диалог дает возможность наладить эффективное взаимодействие. Именно реакция общества и будет положена в основу дальнейшего планирования работы полиции как сервисной службы по предоставлению правоохранительных услуг», - подчеркнул Князев.