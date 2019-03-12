На Львовщине разыскивают псевдоброкера, обманувшего автовладельцев на 7,5 миллиона гривень

Среди пострадавших - жители четырех областей Западной Украины.

Полиция Львовщины объявила в розыск жителя Львовской области, который выдавал себя за таможенного брокера и незаконно завладел деньгами в сумме 7,5 млн грн, которые получил от граждан за содействие в растаможивании транспортных средств.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, в конце февраля в полицию Львовщины обратились граждане, которые стали жертвами мошеннический действий мужчины, который выдавал себя за таможенного брокера.

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«Все потерпевшие сообщили, что они передали оригиналы документов на автомобили и деньги в сумме от 2000 до 4000 долларов США мужчине по имени Андрей, который выдавал себя за таможенного брокера и обещал помочь в растаможивании транспортных средств. Однако, вместе с деньгами он скрылся», - сообщили в Нацполиции области.

«По состоянию на 12 марта, имеем 111 заявлений от граждан, жителей Львовской, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей, которые потеряли деньги, а некоторые из них и документы на автомобили, в результате мошеннических действий злоумышленника. Сумма нанесенных убытков составляет более 7,5 млн грн. Не исключено, что будут еще обращения. Сейчас подозреваемый скрывается и мы принимаем меры, чтобы установить его местонахождение», - отметил глава полиции Львовщины Валерий Середа.

По этим фактам открыты уголовные производства по ч.1, 2, 4 ст.190 (мошенничество) УК Украины.

«Булу Андрея Ивановича, 04.01.1981 г.р., жителя Львовщины, который причастен к совершению мошеннических действий с растаможкой автомобилей, объявлено в розыск. Полицейские просят всех, кому известно его местонахождение, позвонить на оперативную линию 102», - информирует Нацполиция области.

По информации местных СМИ, мошенник арендовал офис в одном из логистических центров Львовщины, где еще несколько офисов арендуют люди, которые специализируются по предоставлению брокерских услуг.