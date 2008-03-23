В центре Москвы нашли гранату, выставленную на ”растяжке”

Московская милиция продолжает расследовать обстоятельства появления взрывного устройства в жилом доме на Большой Садовой улице, передает «Эхо Москвы».

Граната РГД-5 была спрятана в коробку из-под мобильного телефона. Ее нашли между 5-м и 6-м этажами. Граната была привязана на растяжке к двери одной из квартир. Установлено, что в ней проживает женщина 1963-го года рождения, она работает в Центре социального обслуживания.

Как передает «Эхо Москвы», к этой квартире также имеют отношение трое иностранцев. Взрывное устройство обезврежено и сейчас находится на экспертизе. Правоохранительные органы не исключают, что на кого-то из жильцов готовилось покушение, либо же речь идет о хулиганстве.