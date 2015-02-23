Суд по делу бывших сотрудников "Беркута" Зинченко и Аброськина перенесен
15:57, 23 февраля 2015Общество
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Апелляционный суд Киева перенес на 24 февраля заседание по определению подсудности уголовного производства по обвинению двух бывших бойцов "Беркута" Павла Аброськина и Александра Зинченко в массовом расстреле Майдана.
Суд над бывшими "беркутовцами отложен на 24 февраля / УНИАН
Соответствующее решение сегодня приняла коллегия судей Апелляционного суда столицы, обязав государственное обвинение предоставить на завтрашнее заседание дополнительные материалы.
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Заседание должно начаться в 16.00.
Как сообщал УНИАН, в прошлом году в Генпрокуратуре заявили о завершении досудебного расследования в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут" Павла Аброськина и Александра Зинченко, обвиняемых в расстреле 39-ти активистов Майдана, и передали дело в Печерский райсуд. 23 января суд продлил бывшим сотрудникам "Беркута" срок удержания под стражей до 23 марта.
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