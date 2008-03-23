Представитель Ватикана на Пасху крестил 35 россиян

Представитель Святого Престола в Российской Федерации архиепископ Антонио Меннини крестил 35 взрослых россиян во время богослужения навечерия Пасхи в московском католическом кафедральном соборе, сообщает РИА "Новости".

Таинство крещения кандидатов, большинство из которых - русские по этническим корням и культуре, совершалось в присутствии представителя Русской Православной Церкви - секретаря Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата (ОВЦС МП) по межхристианским отношениям.

Приветствуя собравшихся и новокрещеных, православный священник напомнил слова Христа из Евангелия от Матфея, которые читаются во время совершения крещения в православной церкви: "Я с вами во все дни до скончания века". Отметив, что каждый христианин верит в "абсолютную реальность" этих слов, представитель Московского Патриархата призвал к "совместному свидетельству окружающему миру о ценностях веры" и приветствовал католиков словами "Христос Воскресе!"

Согласно решению, которое было принято католической иерархией еще в 90-х годах, россияне, которые добровольно хотят принять крещение в Католической Церкви, проходят специальную подготовку в течение года. Католические епископы объясняют это решение стремлением избежать обвинений в "прозелитизме" - переманивании в свою веру.

"Мы очень рады, что крещение русских было воспринято представителем РПЦ с пониманием и не вызвало возражений", - сказала после богослужения в кафедральном соборе одна из католических монахинь, которая готовила кандидатов к таинству. Сообщив, что в настоящее время еще несколько групп уже крещеных взрослых людей готовятся по своему свободному выбору к переходу в католичество, монахиня выразила надежду, что это также будет воспринято православной стороной с пониманием.

Архиепископ Антонио Меннини приветствовал секретаря ОВЦС МП по межхристианским отношениям словами св. Серафима Саровского "Радость моя, Христос воскрес!" и заверил его в братской любви католиков.