Чубаров: Одна из скрытых задач оккупационной власти - это вытеснение населения из Крыма

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отмечает, что в последнее время похищения и убийства крымских татар в Крыму прекратились, но продолжаются аресты и судебное преследование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чубаров сказал во время пресс-конференции.

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Он подчеркнул, что 23 февраля - это день, когда в Крыму "открыто начали реализовываться планы по его насильственному отделению от Украины".

Чубаров напомнил, что в Крыму происходили системные репрессии и ограничения прав людей. В первую очередь, против тех, кого определили как наиболее угрожающих для российских оккупантов, - крымских татар, которые с первых минут демонстрировали откровенное сопротивление аннексии, и были организованными, имея свои представительские органы, такие как Курултай и Меджлис.

Он подчеркнул, что летом и осенью 2014 года происходили убийства и похищения крымских татар. "В последние месяц-полтора эти похищения и убийства вроде прекратились. Мы не знаем новых случаев. Но продолжаются аресты и судебное преследование крымских татар", - сказал Чубаров.

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Председатель Меджлиса выразил мнение, что преследованием крымских татар решается несколько задач – это дезинтеграция крымскотатарского сообщества и демонстрация другим людям, что "с вами будет такое, как с ними". Кроме того, это "расправа с татарами, это отвечает некоторым очень важным с точки зрения российских подходов скрытым задачам, связанным с Крымом".

"Россия видит Крым исключительно как российский форпост. И она все делает для того, чтобы восстановить инфраструктуру военную, которая существовала еще в советское время. Она там развивает новую систему. На таком форпосте России не нужна такая численность населения. Тем более, в условиях экономического упадка. Одна из скрытых задач оккупационной власти, - это вытеснение населения из Крыма", - подчеркнул Чубаров.