Путин говорит, что ничего не знает о похищении и убийства крымских татар в Крыму

Об этом он сказал на встрече Совета по правам человека в России, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

"Первый раз слышу, что там есть какие-то исчезновения людей. Непонятно, кто это делает, зачем это делать", - заявил Путин.

"Для всех объективных наблюдателей понятно, что у нас, у современной России нет и не может быть никаких проблем с крымскими татарами", - добавил он.

Читайте такжеОдного из пропавших в Крыму татар нашли мертвым

Президент России пообещал, что российские власти будут оказывать помощь крымским татарам, включая оформление прав собственности на недвижимое имущество.

его словам, Украина не приняла тех решений, которые приняла Россия, в частности, о реабилитации крымских татар.