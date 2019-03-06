Опубликованы свежие фото Крымского моста

На фарватере не видно проходящих судов.

Журналисты показали новые фотографии незаконно построенного оккупантами Крымского моста.

Читайте такжеСерьезную проблему Крымского моста показали на фото

Снимки сделаны с территории крепости "Керчь" и со смотровой площадки, где начинается транспортный переход, передает Керчь Info.

"На фарватере не видно проходящих судов. Они замерли на якорных стоянках и ждут, когда туман отступит. В таком пейзаже Крымский мост словно висит в воздухе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что у оккупантов в аннексированном Крыму возникла новая проблема при строительстве железнодорожных подходов к Керченскому мосту. В поселке Багерово при подготовке к укладке железнодорожных путей строители повредили водопроводные трубы, которые теперь заменяются новыми.