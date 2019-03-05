Школьная дедовщина в Украине: журналисты рассказали о самых резонансных случаях буллинга (видео)

В Украине в последнее время участились случаи буллинга в школе.

Школьный буллинг - издевательства над слабыми - стал чумой 21 века не только для Украины, но и для всего мира.

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Но только в Украине травля дошла до уровня масштабных акций, когда школьники снимают групповое избиение на видео и выкладывают его в сеть, говорится в сюжете программы "Гроші".

Угрозы ответственностью ситуацию не меняют, ведь большинство буллеров - несовершеннолетние. К тому же, следствие часто не может установить организатора для того, чтобы предъявить штраф его родителям.

Журналисты рассказали о самых резонансных историях школьной дедовщины и судьбе героев этих событий.

Так, в Житомире, например, толпа подростков жестоко избила школьницу Лилию. Видео с издевательствами над беззащитной школьницей появилось в сети. Пострадавшую били руками и ногами по голове, в живот.

Два года назад в Чернигове девушки жестоко избили школьницу Полину, которая никак не может оправиться после этого. И виновные так и не наказаны.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о противодействии буллингу (травле)" (№ 8584).