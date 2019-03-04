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Тина Кароль поразила поклонников сексуальным фото

10:19, 04 марта 2019
Общество
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Артистка взволновала сеть / фото instagram.com/tina_karol

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На опубликованном в Instagram фото она запечатлена в серебристом платье с вырезами на талии и плечах, а также разрезом выше колена.

Макияж с алой помадой и прическа с эффектом развевающихся на ветру волос дополнили лук Тины Кароль. 

Ранее популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под ником NK, опубликовала новое фото, на котором появилась в чересчур вульгарном образе.

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Теги: #фото#Тина Кароль