Тина Кароль поразила поклонников сексуальным фото
10:19, 04 марта 2019Общество
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Эффектный образ исполнительницы взбудоражил сеть.
Артистка взволновала сеть / фото instagram.com/tina_karol
Популярная украинская певица Тина Кароль похвасталась в сети очередным сексуальным образом.
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На опубликованном в Instagram фото она запечатлена в серебристом платье с вырезами на талии и плечах, а также разрезом выше колена.
Макияж с алой помадой и прическа с эффектом развевающихся на ветру волос дополнили лук Тины Кароль.
Ранее популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под ником NK, опубликовала новое фото, на котором появилась в чересчур вульгарном образе.
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