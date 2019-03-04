Тина Кароль поразила поклонников сексуальным фото

Эффектный образ исполнительницы взбудоражил сеть.

Популярная украинская певица Тина Кароль похвасталась в сети очередным сексуальным образом.

Читайте такжеПомолодевшая Алла Пугачева "зажгла" на весеннем празднике (фото, видео)

На опубликованном в Instagram фото она запечатлена в серебристом платье с вырезами на талии и плечах, а также разрезом выше колена.

Макияж с алой помадой и прическа с эффектом развевающихся на ветру волос дополнили лук Тины Кароль.

Ранее популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под ником NK, опубликовала новое фото, на котором появилась в чересчур вульгарном образе.