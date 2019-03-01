цей матеріал доступний українською

"Показала все": Настя Каменских пробила дно вульгарности (фото)

11:27, 01 марта 2019
Общество
2489 1
Каменских предстала в новом образе / фото instagram.com/kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под ником NK, опубликовала новое фото, на котором появилась в чересчур вульгарном образе.

Читайте такжеИсхудавшая Алла Пугачева напугала своим видом (фото)

Артистка на своей странице в Instagram показала кадр, где она позирует в черном боди, поверх которого она надела экстремально короткую юбку с декорированным поясом. На снимке поп-дива обнажила бедра, задрав юбку.

"Это слишком", "Перебор", "А обязательно все выставлять?", "Ну, просто бл**ь", "Фу", "И снова вульгарная фотография", "Дешевая бл**ь", "Настя опять жопу показать решила", "Показала все", - пишут в комментариях.

Ранее Настя Каменских выпустила клип на песню "Попа, как у Ким". В кадре артистка устроила эротические танцы в разных откровенных образах.  

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Настя Каменских