"Показала все": Настя Каменских пробила дно вульгарности (фото)

Многим подписчикам не понравился слишком откровенный лук исполнительницы.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под ником NK, опубликовала новое фото, на котором появилась в чересчур вульгарном образе.

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Артистка на своей странице в Instagram показала кадр, где она позирует в черном боди, поверх которого она надела экстремально короткую юбку с декорированным поясом. На снимке поп-дива обнажила бедра, задрав юбку.

"Это слишком", "Перебор", "А обязательно все выставлять?", "Ну, просто бл**ь", "Фу", "И снова вульгарная фотография", "Дешевая бл**ь", "Настя опять жопу показать решила", "Показала все", - пишут в комментариях.

Ранее Настя Каменских выпустила клип на песню "Попа, как у Ким". В кадре артистка устроила эротические танцы в разных откровенных образах.