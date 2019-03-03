Тысяча человек маршировали по улицам: как прошел марш Нацкорпуса в Киеве (фоторепортаж)
17:00, 03 марта 2019Общество
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По данным Нацкорпуса, участие в марше приняли около тысячи человек, которые прибыли в Киев из 20 областей Украины.
В центре Киева 2 марта Нацкорпус устроил акцию и марш "Национальных дружин", посвященную второй годовщине создания организации.
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По данным Нацкорпуса, участие в марше приняли около тысячи человек, которые прибыли в Киев из 20 областей Украины. Участники Марша без лозунгов прошли от Майдана Независимости до Косого Капонира на Печерске.
Как сообщалось, сегодня около тысячи активистов Национального дружин пришли пикетировать здание сына первого заместителя секретаря СНБО Игоря Гладковского, который вместе с отцом фигурирует в расследовании о хищении украинской оборонной промышленности.
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