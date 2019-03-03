Тысяча человек маршировали по улицам: как прошел марш Нацкорпуса в Киеве (фоторепортаж)

По данным Нацкорпуса, участие в марше приняли около тысячи человек, которые прибыли в Киев из 20 областей Украины.

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