"Тюрьма для детей": в полиции рассказали об ужасах в центре помощи в Одессе

По словам инспектора патрульной полиции Зои Мельник, вместо положенных 9 месяцев дети «проходят психологическую реабилитацию» годами.

В Одессе полиция начала проверку информации об издевательстве над детьми в городском центре социально-психологической помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил начальник отдела ювенальной превенции Главного управления Нацполиции в Одесской области Виталий Капуляк.

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Проверка начата Киевским отделом полиции Одессы в связи с тем, что известная общественница, инспектор патрульной полиции Зоя Мельник сообщила в Facebook, что центр социально-психологической реабилитации детей, расположенный на улице Героев Крут, в котором находятся несовершеннолетние из различных социальных категорий, стал «тюрьмой для детей, которые ни в чем не виноваты, но их права и свободы грубо нарушаются и ограничены теми, кто их должен защищать».

По словам Мельник, вместо положенных 9 месяцев дети «проходят психологическую реабилитацию» годами, администрацией заведения вводятся карантины, чтобы ограничить встречи детей с близкими и родственниками. Кроме того, детям запрещено пользоваться мобильными телефонами (телефоны отбирают сразу при поступлении), детей унижают и «буквально обыскивают».

«А в туалете и душевой кабине этого «рая для детей» однажды при проверке обнаружили камеры видеонаблюдения. Девочки-подростки, которые знали об этом, выключали свет, чтоб помыться или сходить в туалет. Или одна мылась, а вторая закрывала полотенцем камеру. Кому и в каких целях в голову пришла идея повесить камеры, мне неизвестно», - написала общественница.

Также в центре по воскресеньям якобы работает принудительная воскресная школа, и с лета 2018 года дети массово сбегают из центра.

«Бегут из-за условий пребывания там. Дети неоднократно жаловались на жестокое обращение», - акцентировала Мельник.

Комментируя это заявление, начальник отдела ювенальной превенции Главного управления Нацполиции в Одесской области заверил, что в центре действует порядок общения воспитанников с родственниками, который согласован со службой по делам детей.

Он подтвердил, что в учреждении ограничено пользование средствами связи, но, по предварительным данным, якобы только во время учебного процесса.

«Также в центре установлены камеры видеонаблюдения, которые в настоящее время не работают. Они установлены с превентивной целью для недопущения жестокого обращения между детьми или со стороны воспитателей и других негативных явлений. О месте расположения камер дети осведомлены», - заявил Капуляк, добавив, что в душевых видеокамеры не обнаружены.

По его словам, проверка продолжается.