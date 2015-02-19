В Крыму начали блокировать запрещенные в России сайты

При попытке перейти на такой ресурс пользователь перенаправляется на страницу провайдера с пояснением причин блокирования доступа, пишет Крыминформ.

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"Доступ к запрашиваемому Вами контенту запрещен!" – гласит объявление на сайте "Крэлкома". Провайдер также перечисляет юридические основания для своих действий, среди которых – наличие записи о запрашиваемом ресурсе в "Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено".

На данный момент реестр Роскомнадзора насчитывает 11424 записи. Подавляющее большинство из них внесены Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков.