Роскомнадзор грозится закрывать СМИ за карикатуры

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к правительству.

"Ряду небольших электронных региональных СМИ за последние несколько дней Роскомнадзор вынес предупреждения за распространение карикатур на религиозные святыни. Ситуация находится под постоянным мониторингом, и в случае выявления повторного нарушения будет инициирован процесс прекращения регистрации СМИ", - цитирует агентство свой источник.

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Ранее СМИ сообщали, что Камчатское управление Роскомнадзора разослало местным изданиям письмо, в котором говорится о недопустимости "размещения в СМИ любых карикатур на религиозных деятелей". Нарушения этого предписание будет рассматриваться ведомством как нарушение закона "О противодействии экстремистской деятельности".