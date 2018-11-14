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Вятрович рассказал о судьбе 8 марта в Украине в 2019 году

14:38, 14 ноября 2018
Общество
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Судьба 8 марта зависит от нардепов / фото УНИАН

Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович во время чата на "Главреде", отвечая на вопрос читателей, останется ли Международный женский день выходным в 2019 году - или к тому время окончательно отменят 8 Марта в Украине.

По его словам, пока что этот праздник остается выходным. И не от института национальной памяти зависит его судьба, хотя представители данного учреждения лоббируют отмену выходного на 8 Марта.

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"Мы и дальше будем добиваться его отмены, но решение будут принимать народные депутаты", – пояснил Вятрович.

Ранее Вятрович уже рассказал, как в Украине изменится концепция 8 Марта. По словам историка, среди молодого поколения какой-то ностальгии по таким праздникам, как 8 Марта, нет.

"Что касается 8 марта, то я думаю, что украинское общество готово отказаться от традиции его празднования. В частности, потому, что все больше украинцев понимает, что мы не можем жить в одном ритме с государством-агрессором. Эта синхронность в праздновании каких-то дат со страной, которая пытается уничтожить наше государство, является тем, что нас ослабляет", – считает Вятрович.

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Теги: #Вятрович#8 марта#выходной 8 марта#международный женский день