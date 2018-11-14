Вятрович рассказал о судьбе 8 марта в Украине в 2019 году

Ранее Владимир Вятрович также рассказал, как в Украине изменится концепция 8 Марта.

Отменять или нет празднование 8 марта в Украине будут решать депутаты Верховной Рады.

Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович во время чата на "Главреде", отвечая на вопрос читателей, останется ли Международный женский день выходным в 2019 году - или к тому время окончательно отменят 8 Марта в Украине.

По его словам, пока что этот праздник остается выходным. И не от института национальной памяти зависит его судьба, хотя представители данного учреждения лоббируют отмену выходного на 8 Марта.

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"Мы и дальше будем добиваться его отмены, но решение будут принимать народные депутаты", – пояснил Вятрович.

Ранее Вятрович уже рассказал, как в Украине изменится концепция 8 Марта. По словам историка, среди молодого поколения какой-то ностальгии по таким праздникам, как 8 Марта, нет.

"Что касается 8 марта, то я думаю, что украинское общество готово отказаться от традиции его празднования. В частности, потому, что все больше украинцев понимает, что мы не можем жить в одном ритме с государством-агрессором. Эта синхронность в праздновании каких-то дат со страной, которая пытается уничтожить наше государство, является тем, что нас ослабляет", – считает Вятрович.