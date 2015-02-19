Охрана здоровья в Украине на две трети финансируется из неформальных источников - Квиташвили

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили сообщил сегодня на брифинге в Кабинете министров.

По его словам, бесплатной медицины в Украине давно не существует.

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«Сегодня расходы на здравоохранение в Украине, которые идут из государственного бюджета, - одна треть. На две трети медицина финансируется из других источников, которые неформальны, и не показываются в бухгалтерских отчетах больниц. Если на треть финансировать систему, она просто бы развалилась, если бы не было других источников. Сегодня все на этом держится», - сказал Квиташвили.

Он убежден, что государство должно быть социально ориентированным и должно оплачивать медицинские услуги тем, кто не может этого себе позволить.

«Поэтому те государственные программы, которые будут работать, будут ориентированы на покрытие почти всех социально незащищенных групп», - сказал Квиташвили.

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению министра здравоохранения Украины Александра Квиташвили, характер ранений на Донбассе свидетельствует, что террористы испытывают новое вооружение.