Характер ранений на Донбассе свидетельствует, что террористы используют новое вооружение - Квиташвили

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

По его словам, об этом свидетельствует характер ранений, который не знаком практикующим хирургам.

"Я был в Днепропетровске, и мне там дали информацию. Исходя из моего печального опыта в 2008 году в Грузии, когда там использовали такое оружие, что никто не мог понять, что это такое. Такое же происходит и сегодня в Украине. На людях испытывают новое вооружение. К сожалению, это не впервые", - отметил министр.

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"Российские террористы и российские войска каждый раз пользуются новыми и новыми наработками. Стандартное обучение хирургов для лечения людей с пулевыми ранениями сейчас неактуально - ранения совершенно другие. В основном, это ранения от взрывов, после раздробления костей, больше восстановительной хирургии. В Израиле есть такой опыт.

Мы планируем организовать курсы для украинских хирургов с участием израильских медиков, чтобы реагировать на современные военные действия. Действия врага, который напал на Украину, невозможно предсказать. Нет гарантий, что те вооружения, которые запрещены во всем мире, что они не используются на Донбассе. А значит, очень мало людей знают, как лечить травмы, нанесенные таким оружием. Кассетные бомбы и другое подобное оружие, которое там используется, запрещенное вооружение", - сказал Квиташвили.

Также он опроверг слухи по поводу всеобщей мобилизации врачей в Украине.

"Мобилизовать всех, кто работает в медицине, нельзя, невозможно, и никто этого делать не будет. Нужно перестраивать доктрину, когда врачи обучены, исходя из того, как ведется современная война. Навыки врачей, в частности хирургов, устаревшие, потому что они не работали раньше с таким контингентом пациентов", - отметил Квиташвили.

Кроме того, министр выразил убеждение, что открытие в медицинских вузах военных кафедр нецелесообразно. По словам Квиташвили, хирург должен знать, как оперировать раненого в военных условиях, а не разбирать автомат Калашникова за 30 секунд.

Напомним, в начале февраля ОБСЕ подтвердила обстрел Луганска кассетными боеприпасами.