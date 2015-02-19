В Украине нет медицинской статистики - Квиташвили

В Украине нет медицинской статистики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили сегодня на брифинге в Кабинете министров.

По его словам, Минздрав будет требовать у медицинских учреждений отчетность.

«Больницы будут давать отчеты и информацию об оказанных медицинских услугах. Это даст возможность выстраивать нормальную статистику. Сегодня в стране нет медицинской статистики. Отчетность, которая есть, она абсолютно не дает никакой картины того, что происходит в стране... (даже сколько детей рождается). Тогда можно и говорить о размерах финансирования», - отметил министр.

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Он подчеркнул, что в этом году в финансовом плане ничего меняться не будет, а у больниц будет возможность легализовать свои доходы – благотворительные взносы, фонды.

«Эти деньги должны вливаться в развитие системы здравоохранения. По-другому не получиться. Мы постараемся, чтобы в этом году к государственному финансированию добавилось и официально заработанные легальные деньги, которые осядут в больницах, их не будет забирать государство. Наоборот поможет в инвестировании», - сказал Квиташвили.