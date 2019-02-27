Певицу MARUV позвали на пре-пати Евровидения в Москву

По словам организаторов ежегодной московской вечеринки, MARUV очень понравилась фанатам конкурса.

Организаторы московской пре-пати песенного конкурса "Евровидение" отправили приглашение украинской певице MARUV (Анна Корсун), которая победила в отборе, но была вынуждена отказаться от участия.

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Как сообщает российское агентство «ТАСС», ссылаясь на продюсера Дмитрия Мельникова, украинскую исполнительницу пригласили в качестве почетного гостя, хоть она и не поедет в Тель-Авив.

"Мы пригласили украинскую участницу MARUV сразу после объявления о ее победе в национальном отборе. Независимо от решения украинского телеканала снять ее с конкурса, мы будем рады ее видеть на пре-пати, наше приглашение в силе", - заявил Мельников.

Он также отметил, что певица очень понравилась фанатам "Евровидения".

Ежегодная вечеринка, посвященная «Евровидению» состоится в концертном зале Vegas 24 апреля.

Как сообщал УНИАН, общественный вещатель (НОТУ) и певица MARUV, которая победила в конкурсном отборе, не смогли договориться относительно ее участия в Евровидении 2019.

Певица заявила, что условия предложенного ей договора стали бы для нее «кабальными», и что она не готова выступать с политическими лозунгами.