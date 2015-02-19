В Николаевской области начались военные учения

Как сообщили в Николаевской областной госадминистрации со ссылкой на командование Николаевского гарнизона, учения начались сегодня, 19 февраля, и продлятся до 28 февраля.

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При этом в Николаевском городском управлении милиции сообщили, что сегодня на телефонную спецлинию «102» начали поступать сообщения от обеспокоенных граждан о том, что недалеко от города звучат взрывы.

"С целью недопущения распространения неправдивой и необъективной информации, а также увеличения лишней паники и напряжения в обществе, Николаевское городское управление милиции сообщает, что сегодня, 19 февраля, на Киево-Александровском (Широколановском) полигоне проходят военные учения в/ч 4465 по бомбометанию, которые продлятся до 17.00", - сообщили в ведомстве.

Правоохранители обратились к николаевцам с просьбой сохранять спокойствие и с пониманием относиться к проведению таких мероприятий.